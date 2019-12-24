Kolu kesilen Adil’e büyük destek

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İZMIR'IN Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'nde yaşayan, eczacı Adil Alçakboy'a (21), 2017 yılının Kasım ayında, kolundaki tümör nedeniyle biyopsi yapıldı. Geçen yılın başında da sinovyal sarkom kanseri teşhisi koyulan Alçakboy, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Alçakboy, kanseri atlattığını düşünürken, metastaz sonucu sağ kolunda yine tümör çıktı ve hızla büyüdü. Tümörler, çok zor yerde olması nedeniyle alınamadı ve ampütasyon kararı verildi. Geçen hafta ameliyata alınan Adil Alçakboy'un sağ kolu kesildi. Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde oturan Adil Alçakboy'a, hastaneden taburcu edilip, evine geldiğinde, arkadaşları tarafından karşılama töreni düzenlendi. Ellerinde 'Kanseri yenmiş birine güçlü olmayı öğretemezsin. Bir kez başardın, yine başaracaksın. Bu sefer yalnız değilsin' yazılı pankartı tutan arkadaşları, 'Kanser değil, sen güçlüsün. Saçların değil, sen güzelsin. Bu kanseri biz yeneriz, Adil sen bizim her şeyimizsin' tezahüratıyla Alçakboy'u karşıladı. Yaklaşık 50 kişi, Adil Alçakboy için meşale yaktı. Karşılamayı düzenleyen Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül, "Biz mahallede bir aile gibiyiz" dedi.