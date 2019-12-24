Lebip Timor: Efsane geri dönüyor

ŞAMPIYONLUK yaşadığı Bornova Stadı'na muhteşem bir Galatasaray galibiyeti ile veda etti Göztepe. Bornova'da her maçı kapalı gişe oynayan takım, yeni stadında yeni zaferlere yelken açmaya hazırlanıyor. Başkan Mehmet Sepil ve arkadaşları, efsane takımı yeniden zirveye taşımanın da haklı sevincini yaşıyorlar. Başkan Sepil ile çok yol aldılar.
Sadece saha içi ve dışında yaptıklarıyla da Göztepe tarihine adlarını yazdırdılar bile. Göztepe deplasmanları artık her takımın kabusu olacak.
Bu sezon sonu sıralamadaki yerleri ne olursa olsun, bundan sonraki yıllarda ligin zirvelerinde dolaşan bir takım izleyeceğiz. Başkan, iddialı bir takım için hep o günleri bekledi.
Gürsel Aksel'e saygıyla...
Sadece futboluna değil, efendiliğine de hayran olduğum Gürsel Aksel'i rahmetle anarken, Gürsel Aksel Stadını da bir gurur abidesi olarak futbolumuza kazandıranları da ayakta alkışlıyorum.
Gürsel Aksel'deki ilk maçta top santraya dikildiğinde, oyun yeni başlayacak. Başkanı, yönetimi, genç teknik adamı, futbolcusu ve müthiş taraftarı ile efsane geri dönüyor. Zira Adnan Süvari
ve o unutulmaz efsane kadronun emanetleri, artık emin ellerde.