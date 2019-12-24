Lebip Timor: Efsane geri dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

ŞAMPIYONLUK yaşadığı Bornova Stadı'na muhteşem bir Galatasaray galibiyeti ile veda etti Göztepe. Bornova'da her maçı kapalı gişe oynayan takım, yeni stadında yeni zaferlere yelken açmaya hazırlanıyor.Sadece saha içi ve dışında yaptıklarıyla da Göztepe tarihine adlarını yazdırdılar bile.Bu sezon sonu sıralamadaki yerleri ne olursa olsun, bundan sonraki yıllarda ligin zirvelerinde dolaşan bir takım izleyeceğiz. Başkan, iddialı bir takım için hep o günleri bekledi.Gürsel Aksel'deki ilk maçta top santraya dikildiğinde, oyun yeni başlayacak. Başkanı, yönetimi, genç teknik adamı, futbolcusu ve müthiş taraftarı ile efsane geri dönüyor. Zirave o unutulmaz efsane kadronun emanetleri, artık emin ellerde.