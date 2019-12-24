Liseli girişimciler için büyük yarışma

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LISE öğrencileri için Dünyanın en önemli girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) proje ortaklığı ile ilk kez Türkiye'de yapılacak. Delaware Üniversitesi'ne bağlı girişimcilik etkinliği Diamond Challenge sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki lise öğrencileri girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı yaşayacak. İzmir'de gerçekleşecek olan Diamond Challenge Türkiye Girişimcilik yarışmasını kazanan lise ekibi ise, ABD'de gerçekleşecek zirveye katılarak birincilik ödülü olan 100 bin dolar için yarışacak.Son başvuru tarihi 5 Ocak 2020 olarak açıklanan yarışmaya başvurular, www.diamondchallenge.org adresine yapılabilecek. Başka şehirlerden de katılım imkanının tanındığı etkinlik kapsamında seçilen 10 ekip, 10 Şubat 2020 tarihinde İzmir'de EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde gerçekleşecek finalde kozlarını paylaşacak. İzmir-Türkiye finalinde birinci gelen ekip ise 16-18 Nisan'da ABD'de Diamond Challenge Summit etkinliğindeki global sahnede yerini alabilecek. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "Lise öğrencileri, dünyanın en üst düzey girişimcilik yarışması sayesinde, fikrini veya eğitimini finanse edecek ödülü kazanma şansına sahip olacak" dedi.