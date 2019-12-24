Menemenspor mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1.Lig'de son haftalarda teknik direktör Cenk Laleci ile müthiş bir çıkışa imza atan Ekol Göz Menemenspor şampiyon adayı Bursaspor'u da yenip ikinci sıraya yükselirken şampiyonluk için de ümitlendi. Sezon başında birçok futbol otoritesinindediği İzmir ekibi, lider Hatayspor ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.Evindeki maçlardaki kötü gidişe Bursa zaferiyle son veren Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda ise tüm rakiplerini geride bıraktı.Bu arada Ekol Göz Menemenspor'da herkes golcü durumda. Sarı-lacivertliler 16 maçta 11 farklı futbolcu 21 gole imza attı. Ali Özgün 5, Taşkın, Mustafa Çeçenoğlu ve Hüseyin 3'er Mehmet Boztepe 2, Ercan, Ali Keten, Murat ve Halil İbrahim ise 1'er gol kaydetti.