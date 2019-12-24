Menemenspor mucizesi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1.Lig'de son haftalarda teknik direktör Cenk Laleci ile müthiş bir çıkışa imza atan Ekol Göz Menemenspor şampiyon adayı Bursaspor'u da yenip ikinci sıraya yükselirken şampiyonluk için de ümitlendi. Sezon başında birçok futbol otoritesinin "Küme düşer"
dediği İzmir ekibi, lider Hatayspor ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Rakibini Mustafa Çeçenoğlu ve Ali Öztürk ile yıkan Ekol Göz Menemen'de şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.
BU TAKIMDA KALEYİ GÖREN VURUYOR
Evindeki maçlardaki kötü gidişe Bursa zaferiyle son veren Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda ise tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir temsilcisi dış sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alırken sadece 1 kez yenilip 17 puan topladı. Menemen deplasmanda 13 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
Bu arada Ekol Göz Menemenspor'da herkes golcü durumda. Sarı-lacivertliler 16 maçta 11 farklı futbolcu 21 gole imza attı. Ali Özgün 5, Taşkın, Mustafa Çeçenoğlu ve Hüseyin 3'er Mehmet Boztepe 2, Ercan, Ali Keten, Murat ve Halil İbrahim ise 1'er gol kaydetti.