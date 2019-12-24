Mucize bebek 1 yaşına girdi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE yaşayan Hatice (30) ve Turan (31) çifti oğulları Faysal Can Kılınç'a doğumundan beş gün sonra immün yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı lösemiye dönüşmeye başlayan Faysal, prematüre yoğun bakımda kısa süre kaldıktan sonra DEÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde doktorlar Faysal'ın ilik nakli olması gerektiğine karar verdi ve donör taraması başlatıldı. TÜRKÖK tarafından başlatılan taramanın henüz 20'nci gününde Faysal bebek için yurt içinden yüzde yüz uyumlu donör bulunduğunu öğrenen aile, tarifsiz bir mutluluk yaşadı. 26 Nisan tarihinde nakil işlemi gerçekleştirildi. Faysal'a nakilden 8 ay sonra birinci yaş günü partisi düzenlendi. Diğer lösemi hastası çocukların da Faysal ile birlikte umut bulduğu kutlamada, sağlığına kavuşan Faysal bebek ve ailesi zorlu süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.