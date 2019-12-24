Ölümden döndü ömrünü sokak hayvanlarına adadı

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA yaşayan bir çocuk annesi 59 yaşındaki Herdem Atmaca, gösterdiği duyarlılıkla örnek oldu. Yaklaşık 6 ay önce bir otomobilin çarpması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayata tutunan Atmaca, geçirdiği 3 ameliyatın ardından vücudundaki 8 kırıkla yaşamanı sürdürüyor. Tedavisinin ardından hava almak için çıktığı parkta doğum yapan bir sokak köpeğine rastlayan Atmaca'nın, hayatı bir anda değişti. Kendi yaşadığı acıyı unutan Atmaca, bakımını üstlendiği kedi ve köpekleri için hayata tutundu. Geçirdiği kazanın ardından hayatı perişan olan Atmaca, zaman zaman akrabalarının yanında bazen de hayatını adadığı sokak hayvanlarıyla birlikte parklarda yatıyor.Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Atmaca, "6 ay önce bir kaza geçirdim. Ölümden döndüm. 3 ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra evde sıkıldığım için sokağa çıktım. Sonra parkta köpeğin doğurduğunu gördüm. Bunlara sahip çıktım. Ölmesinler dedim. Ben çok acı çektim. Şu an bile acı çekiyorum. Benim gidecek yerim bile kalmadı. Bu hayvanları görünce buradan ayrılmak istemedim. Kendi acımı ve kırıklarımı bile unuttum. Ben Öldükten sonra bu hayvanlara ne olacağını düşünüyorum" dedi.