Önce kanseri sonra rakiplerini yendi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan muaythai sporcusu Onur Güler, yaşam savaşıyla herkese örnek oldu. 38 yaşındaki milli sporcu, 2016 yılında lenf kanserine yakalandıktan sonra hayattan kopmayarak mücadelesini sürdürdü. 13 yaşında başladığı muaythai sporuyla birlikte hem rakipleriyle hem de kanserle savaşan Güler, kanseri de rakiplerini de alt etti. Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda şampiyon olan Güler, azmi ve kararlığıyla da kanser hastalarına örnek oldu.Kanser olmasına rağmen sporu bırakmadığını vurgulayan Güler, "Mücadele edip yılmadım, sporuma devam edip, hiçbir zaman spordan vazgeçmedim. Ekim 2019'da Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonasında milli forma ile dövüşmeye hak kazandım. Antalya'da yapılan ve 11 ülkeden bin 50 sporcunun katıldığı Avrupa Kupası'nda +95 kiloda İranlı ve Rus rakiplerimi geçerek Avrupa şampiyonu oldum" ifadelerini kullandı. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Güler "Her zaman milli takımda görev bekleyip, görev verildiğinde de bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için çaba göstereceğim" diye konuştu. Lenf kanseri sürecini anlatan Güler, "2016 yılında lenf kanserine yakalandığımda doktorum; 'hayattan kendini koparma, yaptığın işlere aynı şekilde devam et' dedi. Ben de sporumu hiçbir zaman bırakmadım. Antrenmanlarıma yavaşta olsa devam edip, salondan hiç kopmadım. Hastalığa yakalanan bir insana en büyük tavsiyem hiçbir zaman hayattan kopmayın, mücadeleye devam edin. Bu hastalığı yenmeye çalışın. Çünkü kanser sizden büyük değil, mutlaka yenersiniz. Yeter ki inanın. Çok kötü durumlara düşebilirsiniz, ama kesinlikle yıkılmayın. Hiçbir zaman yılmadım. Pes etmeyip, devam ederek 1 yıl sonra bu hastalığı yendim" diye konuştu.