Sınav öncesi yüz güldüren hediye

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zorlu sınav haftası ders çalışan bir öğrencinin tatlı isteğini yerine getirdi. Mervisbilen isimli Twitter kullanıcısı kendi hesabından Başkan Yücel Yılmaz'ı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek, tatlı istedi. Final hastası öncesi öğrencinin isteği, Başkan Yücel'in talimatı ile Büyükşehir ekipleri tarafından hemen yerine getirildi. Üniversiteli genç kız ile iletişime geçen ekipler, süt, tatlı ve ayran dolusu paketi verilen adrese gönderdi. Büyük mutluluk duyan genç kız, yine sosyal medya hesabından 'Güzel hediyeleriniz için Başkan Yücel Yılmaz'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' notunu paylaştı. Başkan Yılmaz da, "Afiyet olsun gençler, her zaman yanınızdayım. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar dilerim" diyerek cevap verdi. AK Partili Yücel'in bu jesti, sosyal medyada olumlu tepkilere neden oldu. Diğer illerde yaşayan öğrenciler de, kendi belediyelerinden aynı ilgiyi beklediklerini dile getirdi.Serhan ÇİFDALÖZ