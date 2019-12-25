40 saatlik su çilesi bitti

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerinde pazar saat 19.00'dan bu yana yaşanan su kesintisine neden olan arızanın giderildiği bildirildi. İZSU ekipleri, 60 saatte onarılması beklenen hattı 40 saatte bitirdiğini açıkladı. İki gün boyunca susuzluk yaşayan vatandaşların mağduriyetleri, tankerlerle yapılan su dağıtımı ile giderilmeye çalışıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, su kesintilerine dair sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Dağ, su almak için bidonları ile tankerlerin yanında kuyruğa giren vatandaşların bulunduğu bir görseli, 'Göreve geldiğinizden beri 'Renkli' hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenme zahmetinde bulunsaydınız, bugün İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız' notuyla paylaştı.