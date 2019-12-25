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Böyle sevgi olmaz olsun

Kiraz’da horoz dövüşü ihbarı alan jandarma ‘Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve ’ne baskın yaptı. 3’ü yaralı 8 horoz ele geçirildi

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Böyle sevgi olmaz olsun
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Sulu Dere Mahallesi'nde jandarmaya, horoz dövüşü ihbarı yapıldı. Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, baskında karşılaştığı manzara ağızları açık bıraktı.

ARENA KURULMUŞ
Ekipler, dernek binası içerisinde horoz dövüşleri için hazırlanmış arena ile karşılaştı. Jandarmanın binada yaptığı aramada 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint horozu, 1 tavuk, bahis oynatılmasında kullanılan makbuz, horoz tırnaklarını keskinleştirmek için kullanılan zımpara bulundu. Kumar oynanması için yer temin eden M.S. ile A.S ekipler tarafından gözaltına aldı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan şüpheliler M.S. ile A.S. serbest kalırken, olayla ilgili 9 kişiye toplam 2 bin 246 para cezası kesildi. Dövüştürülen horozların ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
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Böyle sevgi olmaz olsun
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