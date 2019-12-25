Böyle sevgi olmaz olsun

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İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Sulu Dere Mahallesi'nde jandarmaya, horoz dövüşü ihbarı yapıldı. Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, baskında karşılaştığı manzara ağızları açık bıraktı.Ekipler, dernek binası içerisinde horoz dövüşleri için hazırlanmış arena ile karşılaştı. Jandarmanın binada yaptığı aramada 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint horozu, 1 tavuk, bahis oynatılmasında kullanılan makbuz, horoz tırnaklarını keskinleştirmek için kullanılan zımpara bulundu. Kumar oynanması için yer temin eden M.S. ile A.S ekipler tarafından gözaltına aldı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan şüpheliler M.S. ile A.S. serbest kalırken, olayla ilgili 9 kişiye toplam 2 bin 246 para cezası kesildi. Dövüştürülen horozların ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.