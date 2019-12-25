Ege’deki bu genç hocalara dikkat edin

BUGÜN NELER OLDU

SERHAN ÇİFDALÖZ: İlhan Palut'u kutlamak istiyorum. Kadro istikrarını yakaladı ve kendi oyun planından taviz vermedi. G.Saray'ın zaaflarını bulduSüper Lig'de Göztepe, İzmir'de G.Saray'ı mağlup ederken, Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor'a farklı kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, geriye düştüğü maçta Bursaspor'u mağlup edip ligde ikinci sıraya oturdu. Altay, Erzurum'dan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor da Eskişehir'den üçer puanla döndü. Akhisar- Boluspor, Giresunspor-Altınordu maçlarında ise puanlar paylaşıldı.temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdi.Berkan ve Alpaslan gibi iki kilit oyuncunun yokluğuna rağmen Bornova Stadı'na anlamlı bir veda oldu.Serdar'ın vuruşu direkten dönmese, Halil iki net fırsatı harcamamış olsaydı farklı biterdi maç. G.Saray, kadro tercihlerinde ne denli hatalar yaptıysa, Göztepe de doğru kadro ve doğru oyunla maçı kazandı.Şampiyonluk yaşadığı Bornova stadına, geçen yılın şampiyonunu yenip veda ettiler.Eksiklerine rağmen, kadro tercihlerindeki ve oyun planındaki doğruları ile genç teknik adam İlhan Palut'u kutlamak istiyorum. Kadro istikrarı yakaladı ve oyun planından taviz vermiyor. Hücuma gittiklerinde geriye dönmekte zorlanan Galatasaray'ın iki bekinin zaaflarını çok iyi kullandılar. Bu statta şampiyonluk yaşayan Göztepe için de 2 sezon önce Göztepe galibiyeti ile bu stattan şampiyon olarak çıkan Galatasaray için de duygusal bir veda oldu Bornova Stadına. Göztepe yeni heyecanlara ve hayallere yelken açarken, G.Saray büyük hayal kırıklığı yaşadı.7 deplasman maçında sadece 6 gol atabilmiş olan Alanyaspor'dan 5 gol yemelerinin karşılığı yok. Özellikle ilk yarıda defansta akıl almaz hatalar yaptılar.Trabzon'dan kazanarak dönünce bu maçı çantada keklik gibi görmüş olmalılar.Hızlı hücuma çıkan ve atletik oyuncuları olan Alanyaspor'a bu kadar boş alan bırakırsanız bu sonuç kaçınılmaz olur.Öncelikle bu kadroyu kuranları tebrik etmek istiyorum.10 haftadır maç kaybetmiyorlar. Bursapor karşısında pis bir golle geriye düştüler ama iki müthiş golle kazandılar. Genç teknik adam Cenk Laleci, ligin ilk yarısına damga vurdu.Yepyeni bir takım kurdular ama bu takımı izleyince sanki yıllardır birlikte oynuyorlar görüntüsü veriyorlar.Ligeyeni geldiler amabu lige hem kalite,hem heyecankattılar.Son 2 haftada 4 puan kaybettiler.Hatay kazanarak arayı açmaya başladı.İkinci yarıbaşında kaçırdıkları 2 net pozisyon sonrasıBoluspor oyunu soğuttu ve 1 puanı kaptı.Mehmet Altıparmak hoca maçtan sonra rakip oyuncuların vakit geçirdiklerinden şikayetçi oldu ama gol gelmeyince rakibin de direnci arttı. Boluspor düşmemeye oynuyor, sen şampiyonluğu düşünüyorsan, bu maçları kayıpsız geçeceksin.Rakibin sertliği, taraftarın baskısına rağmen oyunun içinde kalmayı başardılar.Takım disiplini galibiyette etkili oldu.Akıllı savunma, hızlı hücumlarla tam bir deplasman maçı oynadılar. Erzurumsporlu futbolcuların aşırı sertliğine ve hakeme itirazlarına rağmen tuzağa düşmediler.Ali Tandoğan'ın Hüsamettin'i çıkarıp oyuna Deniz'i alması skoru tutma adına çok isabetli bir karar idi. İlk 6 adına çok değerli bir galibiyet aldılar.6 haftadır kazanamıyorlardı.Bu galibiyet ilaç gibi geldi diyebiliriz. Her takım için zor olan Eskişehir deplasmanında sabırla oynayıp, fırsatları iyi kullandılar ve 3 puanla döndüler.Sonraki haftalarda korkulu rüya görmemek adına çok önemli bir galibiyet aldılar. İlk deplasman galibiyetleri oldu. Baskı yediler ama mükemmel bir takım savunması ile kalelerini savundular. Eskişehir'den 'estiler, geçtiler.'Kazanabileceği bir maçtı.İkinci yarı başı öne geçtiler ama 5 dakika sonra kademe hatasından golü yediler.Deplasmandan, hem de aşağılardan kurtulma adına bu beraberliği çok değerli buluyorum. Son dakikaya kadar mücadele var ama iş bitiren bir golcüsü yok.