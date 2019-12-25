İzmir Teknoloji Günleri’ne ‘Yıldırım’ sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Teknoloji Günleri'nin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, üniversite, bilim, sanayi temsilcilerinin katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, video sistemiyle katılan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bilim dünyasında önemli başarılara imza attığını söyledi. Bilimdeki gelişmeler sayesinde, memleketi Erzincan'dan İzmir'deki bir toplantıyı izleyebildiğini ve salondakilere seslenebildiğini vurgulayan Yıldırım, "Artık bilgi en değerli güç. Top tüfek değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi insanlığın yararına kullanan ülkeler bir adım öne çıkıyor. Mağlup olan ülkeler offline ülke olarak tarihteki yerini alıyor" dedi. Salim Atay ise OECD çalışmalarına göre, teknolojinin işsizlik getirmediğini, aksine yeni iş alanları oluşturduğunu ifade etti.