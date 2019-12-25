Otizmli Caner’in albümü raflarda

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İZMIR'DE İngilizce öğretmeni Filiz Serin (59) ve doktor Azmi Serin (64) çiftinin çocukları Caner Serin'e (32), 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Serin, tanıyı alır almaz yoğun bir özel eğitime girdi, müziğe olan ilgisi de çok küçük yaşlarda fark edildi. Piyano ve gitar çalan Caner Serin, profesyonel bir ekiple tamamı Bendeniz şarkılarından oluşan 5 şarkılık Uyanış müzik albümünü satışa çıkardı. Aynı zamanda 'Hasret' isimli şarkıya da Mardin'de klip çekildi. Henüz çok küçükken müzisyen Hikmet Şimşek'in TRT'de yaptığı programları izleyen Caner Serin, İzmir'deki ilk konserini 25 Aralık'ta Hikmet Şimşek'in adını taşıyan sanat merkezinde verecek.Oğlunun tanı aldıktan sonra sıkı bir özel eğitime girdiğini belirten anne Filiz Serin, "Bendeniz, kimseye emanet etmediği şarkılarını Caner'e verdi. Bütün bu stüdyo çekimleri ve klip çekimleri sırasında Bendeniz başından sonuna kadar yanımızda oldu. Tamamen profesyonel bir albüm oldu. Caner 25 Aralık akşamı Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde ilk kişisel konserini verecek. Konserin sunuculuğunu da ben yapacağım" dedi.