Ağaçlandırılacak

BUGÜN NELER OLDU

Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derince, "Yangından sonra hemen arkadaşlarımız bölgede tespitlere başladı. Burada neler yapılacağına dair adeta sahayı dantel gibi işlediler. Yaklaşık 2 bin 500 hektar sahada ağaçlandırma yapacağız. Şu anda 650 kişi kesim işi yapıyor. Bu kesimlerin ardından saha boşaltılacak ve ağaçlandırılmaya hazır hale getirilecek. Tahminen gelecek mart ayı başında bin 900 hektarlık alanda kesim işi bitecek ve doğal olarak gençleştirme sağlanmış olacak. Orada fidanlar çimlenecek" dedi. Bölgede yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında tür değişikliğine gitmeyeceklerini açıklayan Zafer Derince, "Tür değişikliğine gidilmeyecek. Bölgenin doğal türü olan kızılçam ağacı dikilecek. Bölgede ayrıca yangın şeritleri yapılacak. Yangının büyümemesi için sahayı parsellere bölüyoruz. Yol kenarına servi ağaçları dikilecek. Bu ağaçlar olası bir yangının büyümesini engelleyecek. Yanan alanda bir metrekare bile boş yer kalmayacak. Yangın bölgesine yakın üç adet bal ormanı kuracağız" dedi.