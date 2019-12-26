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Altay ’ın peşinde

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Altay Burak Çalık’ın peşinde
TFF 1. Lig'de devre arasında transfer yapmayı planlayan Altay'da kurmayların hücum hattı için eski futbolcusu Burak Çalık'ı listesine aldığı öğrenildi. Süper Lig ekibi Denizlispor'da forma giyen tecrübeli atak oyuncusunun, kulübündeki durumu netlik kazandıktan sonra hamle yapılacağı bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk son haftalarda gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Gençer'in sakatlığı sonrası ilk 11'e monte olan İbrahim, Adana Demirspor önünde takımına üç puanı getiren golü de kaydetti.
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Altay Burak Çalık’ın peşinde
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