Başlattığı kampanya ile 100 okula ulaştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, belediye çalışanı 32 yaşındaki Fitöz, 5 yıl önce çevresindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap, kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunmaya başladı. Bir arkadaşının 2017'de sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak için başlattığı kampanyadan çok etkilenen Fitöz, çalışmalarında sosyal medyayı da kullanmaya karar verdi. Mardin'de bir köy okulunda görevli öğretmen arkadaşının öğrencileri için istediği kitap ve kıyafetleri, açtığı sosyal hesabından paylaşan Fitöz'e, yakın çevresinden de büyük destek geldi. Daha sonra iki arkadaşının da desteğiyle yardımlaşma hareketini büyüten Fitöz, ülke genelinde yaklaşık 100 okuldaki öğrencilere destek oldu.

DAHA ÇOK ÖĞRENCİ

Yeşim Fitöz, 3 kişi ile başladıkları iyilik hareketinin yüzlerce kişiye ulaştığını, maddi durumu iyi olmayan binlerce öğrenciye yardım ettiklerini söyledi. Hayırseverlerin bu süreçte kendilerine çok destek verdiğini belirten Fitöz, "Bizim kesinlikle para ile temasımız olmuyor. Okullardan gelen istekleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Hayırseverlerden gelen kitap, kırtasiye ve kıyafetleri hazırlayarak kargo ile öğrencilere gönderiyoruz" dedi. Ömrünün sonuna kadar sosyal medya hesabından bu çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Fitöz, "Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu gönderdikleri fotoğraflarda görüyorum. Bunları hemen hayırseverlerimizle paylaşıyorum. O öğrencilerle hiç bir araya gelmedik ama telefonla arayarak teşekkür ediyorlar. Muş'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, Hakkari'ye davet ediyorlar. Bu şekilde gerçek mutluluğu yakaladım. Hedefim daha çok öğrenciye ulaşmak" dedi. Yardım çalışmalarında yer alan Firuz Bozaslan ise, "Türk toplumu yardımlaşmaya çok önem veriyor. En büyük teşekkürü İzmirli yardımseverlere gönderiyorum" dedi.