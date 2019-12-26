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Engelli adam azmiyle örnek oluyor

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Engelli adam azmiyle örnek oluyor
İZMIR Karabağlar'da yaşayan görme engelli Uğur Kurumaz (58), enerjisi ve verdiği hayat mücadelesiyle herkesin takdirini topluyor. Geçen ekim ayında 9 yıldır kanser hastası olan eşini kaybeden Kurumaz, her gün Fahrettin Altay metro istasyonunda kartlık, süzgeç ve mendil satarak geçimini sağlıyor. Zamanının çoğunluğunu satış yaparak geçiren Kurumaz, "İzmir halkı engellilere karşı çok duyarlı. Allah bin kere onlardan razı olsun. Her birine ayrı ayrı dua ediyorum. Kart kılıfı, mendil ve çay süzgeçleri satıyorum. Ben hayatta tek kaldım ama enerjimi kaybetmedim. Bütün kalbimle vatanıma milletime hizmet etmek istiyorum. Bütün dualarım insanlığa. Allah gözlerimizin nurunu korusun ki karanlıklara, çıkmazlara düşürmesin. Ben hem gözlerimi hem eşimi kaybettim ama kaybettiğim göz nurumu şimdi İzmir'e serpiştiriyorum" diye konuştu.
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Engelli adam azmiyle örnek oluyor
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