Hayırseverlerden eğitime tam destek

BUGÜN NELER OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan İzmirli hayırseverler, bugüne kadar imzalanan 161 protokolle kente toplamda 2 bin 701 derslik kazandırdı. Güzelcan ailesi de, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokole daha imza atarak daha önce eğitime kazandırdıkları 90 derslikli 5 okula bir yenisini ekledi. İzmir Valiliğinde imzalanan protokol ile Pınarbaşı Mahallesinde yıkım kararı bulunan bir bina, hayırsever kardeşler Aziz Ramazan Güzelcan ve İbrahim Erol Güzelcan tarafından yıktırılarak yerine 18 derslikli bir Anadolu Lisesi yaptırılacak. İmzalanan protokolle yaptırılacak olan okula, hayırseverlerin eşlerinin isimleri olan 'Fethiye- Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi' adı verilecek.