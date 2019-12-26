Karşıyaka’da Bburak kiralık gitti

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FF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi.Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti. Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti.