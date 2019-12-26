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Menemenspor Şan Altınordu Can Derdinde

1. Lig’de ilk yarının son haftası Altınordu düşme endişesi yaşamak istemiyor. ise gözünü şimdiden ’e dikti

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Menemenspor Şan Altınordu Can Derdinde
İki ekip için de önem taşıyan maçta ev sahibi konumundaki Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için, Ekol Göz Menemenspor ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için ter dökecek. Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Menemenspor'un başarısını takdir ettiklerini belirterek, "Bulundukları yeri hak eden bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanarak devre arasına alt sıralardan uzaklaşmış, rahat bir şekilde girmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci de 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Altınordu'nun iyi futbolunu puan tablosuna yansıtamadığını ifade eden genç teknik adam, "Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 resmi maçta Menemenspor 2, Altınordu 1 galibiyet alırken, 3 müsabaka berabere bitti.
Menemen'de Kemal ve Rüzgar endişesi var
GIRESUN deplasmanı öncesi sakatlanan forvet oyuncuları Kemal Rüzgar ve Fatih Aktay'ın Menemen derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Fatih'in zor olduğu, Kemal'in ise kadroya alınma ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

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Menemenspor Şan Altınordu Can Derdinde
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