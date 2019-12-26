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Öğrenciler buluyor o sahiplendiriyor

İzmirli öğretmen , öğrencilerinin bulduğu sokak kedilerini sınıfa getirmesine izin veriyor. Yılmaz, sahipsiz kedilere yuva buluyor

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Öğrenciler buluyor o sahiplendiriyor

İZMIR Karabağlar'daki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmenliği yapan Şeyda Yılmaz, daha önce hayvanlarla ilgili projeler hazırlayıp, sokak kedileri için damacanalardan mama kabı ve kulübeler yaptı. Kızının eve kedi almak istemesiyle hayvan sevgisi artan Yılmaz, şimdi de öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin veriyor. Yılmaz, birkaç gün içinde sahiplenecek kişileri de bulurken, geçen sürede kedilere, öğrencileriyle sınıfta bakıyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.

MERHAMETLİ BİREYLER
Projeleriyle birçok öğrencisine hayvanları sevdirdiğini aktaran Şeyda Yılmaz, "Öğrencilerim, anneleri yanında olmayan yavru kedileri, yaralı kedileri bana getiriyor. Bir kedi geldiğinde akşama kadar sınıf sınıf geziyorum. Bir öğrenciye ya da onların bir tanıdıklarına sahiplendiriyorum" diye konuştu.

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Öğrenciler buluyor o sahiplendiriyor
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