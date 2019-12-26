Önceliğim avrupa, ama bu formayla

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Göztepe'de hazırlıklar sürüyor. Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı gol atan Halil Akbunar, attığı golle takımına hem 3 puanı getirdi hem de Göztepe'nin Bornova Stadyumu'nda oynadığı son maçın kapanış golünü attı.

HEDEF ÇIKABİLDİĞİMİZ KADAR YUKARISI

LIGDE ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacakları Sivasspor maçını değerlendiren Akbunar, "Sivasspor maçı öncesi eksiklerimiz var ama onların yerine de alternatif oyuncularımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivasspor maçına da 3 puan için çıkacağız ve Sivas'tan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galibiyet almasak da iyi bir oyun çıkaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz yukarıya oynamak. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



'Bornova'nın ilk ve son golü bana nasip oldu'

AKBUNAR, "Elazığspor maçıyla Bornova Stadyumu'nun açılış golünü atmıştım. Stadyumun bizim için olan kapanış golü de bana nasip oldu. Bunun için de mutluyum, benim için güzel bir hatıra oldu. Özellikle de 3 puanı getiren golü attığım için mutlu oldum. Galatasaray maçının zor olacağını bekliyorduk ama 3 puan için sahaya çıkmıştık. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz, bizim için her şey güzel gidiyor" dedi.