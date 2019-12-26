Sokak hayvanları için satış yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Çiğli'de Selim Diniz İlkokulu'nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Melike Yaren Göçmen, oturduğu bölgede sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya karar verdi. Kardeşi Mehmet Eray, aynı mahallede oturduğu arkadaşları Ayça Çelik ve Elfida Çelenk ile birlikte, semt pazarına giden vatandaşlara, limonata ve kurabiye satmaya başladı. Çocuklar, yaz boyunca topladıkları paralarla da sokak hayvanları için mama aldı. Göçmen'in arkadaşları ile birlikte yaptığı çalışma, Çiğli Belediyesi'nin de dikkatini çekti. Belediye yetkilileri, Göçmen ve arkadaşlarını ziyaret ederek sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Beraberlerinde getirdikleri mama, mama kabı ve kuş yuvalarını da çocuklara hediye etti.