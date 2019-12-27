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82’lık mest ustası zamana dırenıyor

Giriş Tarihi: 27.12.2019
82’lık mest ustası zamana dırenıyor
MANISA'NIN babadan kalma mestçilik mesleğini çocuk yaşlardan itibaren sürdüren 82 yaşındaki Haluk Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Şehzadeler ilçesi tarihi Bit Pazarı'ndaki dört metrekarelik dükkanında 70 yıldır keçi derisini işleyerek babasından öğrendiği mestçilik mesleğini sürdüren Kesimli, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında yaşlıların soğuktan korunmak ve abdest alımını kolaylaştırmak için ayaklarına giydikleri mestleri üreten Kesimli, zamana karşı direniyor. Kesimli, sabahın erken saatlerinde açtığı dükkanında çeşitli ayak ölçülerine uygun mest üretimi yaparak satışa sunuyor.
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82’lık mest ustası zamana dırenıyor
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