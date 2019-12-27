82’lık mest ustası zamana dırenıyor

MANISA'NIN
babadan
kalma
mestçilik mesleğini
çocuk
yaşlardan itibaren
sürdüren
82 yaşındaki
Haluk
Kesimli, ilerleyen
yaşına
rağmen mesleğini
ilk günkü
heyecanla sürdürüyor.
Şehzadeler
ilçesi
tarihi Bit Pazarı'ndaki dört
metrekarelik dükkanında 70
yıldır keçi derisini işleyerek
babasından öğrendiği mestçilik
mesleğini sürdüren
Kesimli, ilerleyen
yaşına rağmen
çalışma
azmi ile dikkat
çekiyor. Özellikle
kış aylarında
yaşlıların
soğuktan
korunmak ve
abdest alımını
kolaylaştırmak
için ayaklarına
giydikleri
mestleri üreten
Kesimli, zamana
karşı direniyor.
Kesimli, sabahın erken
saatlerinde açtığı dükkanında
çeşitli ayak ölçülerine
uygun mest üretimi yaparak
satışa sunuyor.