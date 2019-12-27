Çoban, çiftlik sahibini başından vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban A.Ç. (17), silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen A.Ç., ardından diğer çobanın olay yerine gelmesiyle öldürdüğü şahsın 03 ABC 959 plakalı aracını alarak olay yerinden kaçtı. Fatih Kürşad Yağcı'yı başından vurulmuş halde bulan diğer çoban, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken olaydan sonra otomobille kaçan A.Ç., her yerde aranıyor.