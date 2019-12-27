Gazıemır’de ıhale tartışması büyüyor

AK Parti Gaziemir Belediye meclis üyeleri, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın 'bir meclis üyesi çiçek ihalesi istiyor' açıklamalarını yargıya taşıdı. Adı geçenler hakkırda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Özellikle Belediye Başkanı Arda'nın bizzat kendi beyanları doğrultusunda, ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit gibi birçok suçun sabit olduğu görülmektedir. Sayın Başsavcılığınca yapılacak tahkikat neticesinde olayın ortaya çıkarılmasını talep etmekteyiz. Olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin tespiti ile haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını ve neticeden tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla talep ederiz" denildi.

ARDA NE DEMİŞTİ?

Partisinin kendisine sahip çıkmadığını öne süren Arda, "Keşke il başkanı, yönetimi ve ilçe yönetimi, yanımızda olsaydı. 23 Nisan etkinlikleri için partilimiz meclis üyesi Levent Çağlarsu, benden çiçek işini kendisine vermemi istedi. Bir belediyenin meclis üyesine çiçek işini vermesi normal bir şey mi? dedi. İlçedeki geri toplama işi için açık ihaleye çıktıklarını bu yolla belediyenin kasasına yıllık bir milyonun üzerinde para gireceğini belirten Arda, "Daha önce bu konuda belediyenin karı olmamış. İlçe Başkanı Kasım Özkan, bu ihaleyi eski meclis Ali Kaya'ya vermemi istedi. Kabul etmedim" demişti.