Horoz’a 5 takviye

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yarın deplasmanda oynayacakları Ankaragücü maçından 3 puan alarak devreyi 24 puanla kapatmak istediklerini ve en önemlisi devre arasında oyuncu transfer etmeleri gerektiğini dile getirdi. Özdilek, "Kadro derinliğimiz çok fazla yok.. Çünkü devre arasında ki transferlerin ne kadar zor olduğunu bilen bir teknik adamım. Ama bu ihtiyacımızı da çok göz ardı edemeyiz" dedi. İKİNCİ YARININ STARTI 3 OCAK'TAİkinci yarının ilk yarıya göre çok daha zorlu geçeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu göz önüne alarak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız. İkinci yarı itibari ile başlangıcımızda 3 ile 11 Ocak olacak.Ama bizim için en önemli olan, hafta sonu oynayacağımız müsabakayı kazanarak devreye girmek olacak" şeklinde konuştu.