Horoz’a 5 takviye

DENIZLISPOR Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yarın deplasmanda oynayacakları Ankaragücü maçından 3 puan alarak devreyi 24 puanla kapatmak istediklerini ve en önemlisi devre arasında oyuncu transfer etmeleri gerektiğini dile getirdi. Özdilek, "Kadro derinliğimiz çok fazla yok. Devre arasında muhakkak ki kadromuza takviyeler yapmak zorundayız. Minimum 4 - 5 tane oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz
. Çünkü devre arasında ki transferlerin ne kadar zor olduğunu bilen bir teknik adamım. Ama bu ihtiyacımızı da çok göz ardı edemeyiz" dedi. İKİNCİ YARININ STARTI 3 OCAK'TA
İkinci yarının ilk yarıya göre çok daha zorlu geçeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu göz önüne alarak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız. İkinci yarı itibari ile başlangıcımızda 3 ile 11 Ocak olacak. 3 Ocak'ta başlayacağız, 11 veya 12'sine kadar Antalya'da kalacağız, ondan sonraki süreç zaten, kupa maçı lig maçıyla, lig maçıyla zannediyorum ki yapacağımız transferlerle sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz.
Ama bizim için en önemli olan, hafta sonu oynayacağımız müsabakayı kazanarak devreye girmek olacak" şeklinde konuştu.