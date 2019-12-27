Karabağlar’ın Kavacık üzümüne coğrafi işaret

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Belediyesi, Kavacık Üzüm Festivali'nin ardından Kavacık Üzümü'nün de coğrafi işaretini almayı başardı. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü'nde yetiştirilebilen "Alphonse Lavallee" türü ürünü, "Kavacık Üzümü" olarak tescilledi. Bu onayın, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Artık üzümümüzü dünya tanıyacak" dedi. Türk Patent ve Marka Kurumu, Kızıldağlar üzerinde ve denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyü'nde yetişen bu üzüm türünün, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadının ayırt edici olduğuna dikkat çekti.