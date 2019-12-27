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Karısını boğarken öldürmek istememiş

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Karısını boğarken öldürmek istememiş
İZMIR'IN Tire ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında Suat Ülker (31), henüz bilinmeyen nedenle eşi Hatice Ülker'i (24) uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Suat Ülker, kardeşinin haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmada eşinin boğazını öldürmek için sıkmadığını savunan Ülker, "Öldürmek istesem bıçak kullanırdım. Olaydan sonra dışarıya çıkıp, kardeşimi aradım, 'Yengen ölmüş mü git bir kontrol et' dedim" dedi. Mahkeme heyeti, Suat Ülker'in tutukluluğunun devamına, Hatice Ülker'le mesajlaştığı iddia edilen D.İ. arasındaki görüşme kayıtlarının çıkarılması için telefon operatöründen rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Karısını boğarken öldürmek istememiş
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