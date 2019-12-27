Kuyumcuyu soyan 4 zanlı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gediz Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda önceki gün iş yeri sahibi ve onun yakınını yaraladıktan sonra kaçan maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların olay yerine yakın bir noktadan araca bindikleri belirledi. Şüphelilerin bindiğiaracı tespit eden polis, zanlıların kimlik bilgilerine ulaştı. Soygun ve yaralama eylemini gerçekleştiren ve akraba oldukları öğrenilen R.A, B.A. ve H.A. ile olaydan sonra aracı kullanan H.A. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette biri kurusıkı 2 tabanca ile 34 altın bilezik bulundu.