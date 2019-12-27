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Manısa’da okulun bahçe duvarı çöktü

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Manısa’da okulun bahçe duvarı çöktü
MANISA'NIN Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, geçtiğimiz gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Çökmeyle birlikte kayan toprak ve enkaz, okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye uyanıp duvarın çöktüğünü gören sokak sakinleri durumu hemen Turgutlu Belediyesi ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çöken duvar çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, okul yönetimi öğrencileri, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyen sokak sakinleri ise "Tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması ise sevindirici" dediler.
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Manısa’da okulun bahçe duvarı çöktü
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