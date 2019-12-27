Obezıteye karşı ‘neşelı tabaklar’

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Masal Evleri' projesinde yer alan 20 anneye gıdaların besin değerleri hakkında eğitim verildi. Böylelikle anneler, sağlıklı sebzelerle farklı tasarımlar yapmayı öğrendi. Brokoliden kuzu, peynirden balık, falafelden yılbaşı ağacı yapmayı öğrenen anneler, daha sonra hazırladıkları yemekleri çocuklarına servis etti. Eğlenerek sağlıklı beslenmenin keyfini süren çocuklar ise, sevmedikleri sebzeleri doya doya yedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, "Bizim burada amacımız onların ileri yaşlarda hastalanmalarını önleyecek ve gerekli besin öğeleriyle neşeli tabak tasarımlarıyla sunmak" dedi.