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Polis 60 ton sahte içkiyi imha etti

Denetimleri sıklaştıran polisi, 2019 yılında 70 ton etil alkol ile 100 binden fazla şişelenmiş ele geçirdi

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Polis 60 ton sahte içkiyi imha etti

İZMIR emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere 'merdiven altı' üretilen sahte içkilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Geçmiş yıllarda sahte alkol tüketenler hayatlarını kaybederken, ekipler de böyle durumların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen sahte içkiler, depoya getirildikten sonra imha ediliyor. 2019 yılında 104 kaçak içki operasyonu yaptıklarını belirten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, "Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte içki üreticileriyle mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız operasyonlarda, 70 ton etil alkolden üretilmiş içki ile 100 bin şişeden fazla içki ele geçirdik. Ele geçirdiğimiz sahte içkilerin yaklaşık 60 tonunu imha ederken, ilerleyen günlerde de imha etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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İzmir'de son 2 yılda sahte içki nedeniyle ölüm veya adli vaka olmadığına dikkat çeken Tuğbay, "Geçtiğimiz yıllarda sahte içki sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Bunun üzerine valimiz ve emniyet müdürümüzün talimatlarıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği de bizim için çok değerli. Şüphelendikleri durumlarda polisi arasınlar" dedi.

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Polis 60 ton sahte içkiyi imha etti
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