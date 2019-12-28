Başarıları sporcular Bilfen’ı ziyaret etti

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TÜRKIYE şampiyonalarında, il ve ilçe müsabakalarında bin 600'ü aşkın lisanslı sporcusu ile her yıl başarılara imza atan Bilfen Okulları, başarılı sporcuları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen etkinlikte Bilfen İzmir İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Pınar Karşıyaka oyuncularından Semih Erden, Amath M'Baye, Onuralp Bitim ve Brandon Triche'i ağırladı. Oyuncular başarı hikâyelerini Bilfenli öğrencilerle paylaşırken Bilfen eğitim sistemi hakkında da detaylı bilgiler alıp öğrencilerle sohbet ettiler. Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı ve A Milli Erkek Takım Kaptanı Semih Erden, "Bilfen Okullarında olmaktan çok mutluyum. Okulunuz gerçekten çok güzel. Siz bunu tadını çıkartmalısınız. İleride ne yaparsanız yapın ne olursanız olun ama topluma yararı dokunacak iyi insanlar olmak için çok çalışın" dedi. Bilfen Okullarında katıldıkları söyleşide öğrencilerin yabancı dil konuşmalarından çok etkilendiğini dile getiren M'Baye, öğrencilerden gelen Fransızca sorulara yine aynı dilde cevap verdi. Yoğun ilgiyle izlenen söyleşide öğrenciler, keyifli dakikalar yaşadı.