Dijital taksi dönemi

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de taksi taşımacılığında dijital döneme geçiliyor. Eski tip taksimetrelerin yerine android işletim sistemli akıllı cihazlar takılıyor. Yeni taksimetreler, şoförü puanlama gibi yenilikler sunuyor. 2020'nin ilk günlerinden itibaren tam olarak devreye girecek internet üzerinden taksi çağırma sistemi EnTaksi İzmir uygulaması aracılığıyla şoförler puanlanabiliyor. Aracı hangi saatte kimin kullandığı, ne zaman nereden geçtiği de hem Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Merkezi'nden hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan görülebiliyor. Oda Başkanı Celil Anık "Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek" diyor.