Ekici operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Ocak ayında takıma önemli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe'de sürpriz bir isim gündeme geldi:Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve sarı-lacivertlilerin hocası Ersun Yanal'ın forma şansı tanımadığıAlmanya'da futbol kariyerine başlayan ve Bayern Münih alt yapısından çıkan Ekici sonrasında Trabzonspor'un teklifini kabul edip Türkiye'ye geldi. Karadeniz ekibinde ilk sezonu olan 2014-15'te 42 maçta 10 gol atıp 14 kez de asist yapan oyuncu 2015-16'da ise 22 maçta 5 gol ve 2 asist ile oynadı.F.Bahçe'ye bedelsiz olarak imze atan Mehmet Ekici sakatlıklardan ise bir türlü kurtulamadı. 2017-18'de 15 lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018- 19'da ise ligde 21 maçta oynadı ve 3 gol atıp 1 kez de asist yaptı.Devre arasında bedelsiz olarak ayrılmak isteyen Ekici, Göztepe ile mutabakat sağlarken iki kulübün de anlaşması ile birlikte bu transfere son nokta koyulacak.