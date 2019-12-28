Ekici operasyonu

Ocak ayında takıma önemli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe'de sürpriz bir isim gündeme geldi: Mehmet Ekici…
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve sarı-lacivertlilerin hocası Ersun Yanal'ın forma şansı tanımadığı deneyimli oyuncu ile temasa geçen Göztepe oyuncu ile prensipte anlaştı.
ANLAŞMA YAKIN
Almanya'da futbol kariyerine başlayan ve Bayern Münih alt yapısından çıkan Ekici sonrasında Trabzonspor'un teklifini kabul edip Türkiye'ye geldi. Karadeniz ekibinde ilk sezonu olan 2014-15'te 42 maçta 10 gol atıp 14 kez de asist yapan oyuncu 2015-16'da ise 22 maçta 5 gol ve 2 asist ile oynadı. Kulübün kontrat uzatma teklifine sıcak bakmayınca ligde sadece 15 maça çıkabildi.
F.Bahçe'ye bedelsiz olarak imze atan Mehmet Ekici sakatlıklardan ise bir türlü kurtulamadı. 2017-18'de 15 lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018- 19'da ise ligde 21 maçta oynadı ve 3 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Bu sezon hiçbir resmi maçta görev verilmeyen oyuncuya kulüp bulması söylendi.
Devre arasında bedelsiz olarak ayrılmak isteyen Ekici, Göztepe ile mutabakat sağlarken iki kulübün de anlaşması ile birlikte bu transfere son nokta koyulacak.