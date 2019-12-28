İzmir’den Sivas’a sıcacık köprü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Halil Atila İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bir ay boyunca, öğretmenlerinin farklı boyutlardaki yoğurt kapları ve tahta dil çubuklarından hazırladığı kasnaklarla rengarenk bere, atkı ve boyunluklar ören çocuklar hem el becerilerini hem de empati duygularını geliştirdi. Hiç tanımadıkları yaşıtlarının yüzünü güldürmek için emek veren öğrenciler her hafta atölyeye giderek, 2 ders saatini örgüye ayırdı. Velilerin de desteklediği proje kapsamında, 350 çocuğun ortaya çıkardığı ürünler, kolilere koyularak, okuldan bir sınıf öğretmeninin ilk görev yeri olan Sivas'ın Kale ilçesindeki Vali Aydın Güçlü İlkokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek. Düşünceli minikler, paketledikleri el emeği ürünlerinin içine kendi elleriyle yazdıkları küçük notları da ekledi.25 yıldır öğretmenlik yapan sınıf öğretmeni Gülserap Yiğitalp, öğrencilerinin tablet ve televizyondan uzak kalarak, ilmik ilmik iyilik işlediklerini belirtti. Yiğitalp, "Tüm 2'nci sınıf öğretmeni arkadaşlarım emek verdiler. Atık malzemelerle başladık. Çocukların kimisi 5, kimisi 10 kiloluk yoğurt kapları getirdi. Kapları yapılacak ürünün büyüklüğüne göre seçtik. Görsel sanatlar ve serbest etkinlik derslerini kapsayan güzel bir çalışma yaptık. Velilerimiz bu konuda çok güzel geri dönüşler yaptı. Çocuklar 7-8 yaşında olmasına rağmen ummadığımız bir başarı elde ettik. Temeli iyilik ve sevgiydi. Aynı zamanda terapi de oldu onlara. Kendilerine de örmeye başladılar" dedi. Okul Müdürü Çetin Yılmaz ise, "Amacımız etkinliklerle çocuklarımızın becerilerini geliştirmesini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak. Çocuklarımız bunu yaparken Sivas'taki öğrencilerin yüreklerini ısıtmak istedik" diye konuştu.