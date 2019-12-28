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’nin yüzü güldürd

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Küçük Efe’nin yüzü güldürd
ENGELLI vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzleri güldürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde engelli vatandaş Efe Özovalı'nın hayatına dokundu. Tekerlekli sandalye isteyen küçük Efe'nin yardım çığlığına kayıtsız kalmayan Büşükşehir,'e bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Efe Özovalı adlı engelli çocuğu evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını Özovalı ailesine ileten Çalışkan, küçük Efe'ye akülü tekerlekli sandalyesini takdim etti. Yapılan yardım için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden Efe Özovalı, "Artık daha rahat bir şekilde dolaşabileceğim. Yeni yıl hediyesi oldu bu bana. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Küçük Efe’nin yüzü güldürd
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