Menemen’de bir yeşil katliam daha

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İzmir'de geçtiğimiz günlerde kafe yapımı için Şehir Parkı'ndaki ağaçları kesen CHP'li Menemen Belediyesi, bu kez de Emiralem Mahallesi'ndeki binden fazla mandalina ağacını kesti. Ağaç katliamına tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, "Bu kadar ağacın kesilmesinin bir izahı olamaz" dedi. Eylül ayında şehir parkında bulunan ağaçları kafe yapımı için kestiren CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir doğa katliamına daha imzasını attı. CHP'li Aksoy, bu katliamı ise Emiralem Mahallesi'nde yeni yapılan Sezme ve Meyve Hali'nin hemen arka kısmında yaptı. Belediyeye ait olan arsada binden fazla mandalina ağacını kesen Aksoy'un sebze ve meyve haline büyütmek için yeşili katlettiği iddia edildi.Başkan Aksoy'un ilçedeki yeşil alanlara göz dikmesine tepkiler de gecikmedi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Bir belediye başkanı böyle bir ağaç katliamında nasıl onay verir? Gerçek yüzlerini her geçen gün yeni skandallarıyla öğreniyoruz. Kese kese ilçede yeşil alan bırakmadı. Şehir parkında kestiği ağaçların yerine yenisini dikeceğini söyledi, fakat şimdi orada inşaata başladı. Şimdi de gizli gizli bin tane mandalina ağacını kesti. Buradaki ağaçları da sebze ve meyve halini büyütmek için kestiği söyleniyor. Söyledikleri ve eylemleri birbirinin zıttı durumda. Bu yeşil düşmanlığı nedir. Yazık" dedi. Tepkilerine devam eden Yüksel, "Seçim öncesi kişi başına düşen yeşil alan oranını yükselteceğini ifade eden CHP'li Aksoy, ilçede saksıdan başka yeşil bırakmıyor. Menemen böyle bir hizmeti hak etmiyor. Bence başkanın kendine ben ne yapıyorum sorusunu sorması lazım. Menemen halkı hizmet bekliyor. Verilen hiçbir söz tutulmadı" diye konuştu.Emiralem Mahallesi sakinleri de ağaç katliamına sessiz kalmadı. Yöre sakini İrfan Gülbakan, "Birkaç günde güzelim yüzlerce ağacı kestiler. Başkan Serdar Aksoy'un niye böyle bir şey yaptığına akıl sır erdiremedik. Genel başkan ya da parti yöneticileri açsın artık gözünü ve güzelim Menemen'in ne hale dönüştüğünü görsün" ifadesini kullandı. Yine Menemenli Halil Yılmaz ise "Her şeyi kafasına göre yapan, kimseyi dinleyemen, sinirli ve halkı tersleyen bir belediye başkanımız vardı. Şimdi de onun doğa katili olduğunu öğrendik. Bin tane ağacı kesecek kadar önemli olan projesi neydi çok merak ediyoruz" dedi.