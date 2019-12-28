Rodallega’yı ver Boyd&Oğuzhan’ı al!

BUGÜN NELER OLDU

Mehmet Özdilek yönetiminde toparlanan ve üst sıralara tırmanan Denizlispor'da devre arasında geniş çaplı bir operasyon yapılacak. Yönetim, teknik ekibin de onayı ile ilk yarıda bekleneni veremeyen oyuncularla yollarını bir bir ayıracak. Kibong Mbamba, Kadir Kurt, Asım Aksungur, Emre Sağlık, Murathan Sütçü'yü göndermek isteyen yönetim alacakları konusunda sorun yaşayan isimlerden Kerem Can Akyüz, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık ile de yolları ayırmayı planlıyor.Sakatlığı nedeniyle 8 hafta takımdan uzak kalacak olan Zakarya Bergdich'in ise sözleşmesinin dondurulması gündemde. Öte yandan Denizlispor'un Tylor Boyd isteğine Beşiktaş'ın yeni bir teklif ile karşılık verdiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar Hugo