2020 yatırım yılımız olacak

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2020'nin yatırım yılı olacağını ifade etti. Ankara ile sürekli temas halinde olarak ilçenin sorun ve projelerini mevzuat ve finansmanını sağlamak için büyük uğraş verdiğini söyleyen, "31 Mart'tan sonra her ay bazen iki üç kez Ankara'ya gittim. Sekiz bakan ve bakan yardımcıları ile müdür yardımcıları ile konuştum. Sorunların çözülmesi, mevzuatının bitirilmesi ve finansmanı için bizzat kendim uğraştım" dedi. Partisinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilçenin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı bir dosyayı sunduğunu kaydeden Koştu, "Sayın Cumhurbaşkanımız prozelerimizi beğendi. 2020 yılında yatırımlar başlayacak" diye konuştu. İlçede yapacak çok işin olduğunu ifade eden Başkan Koştu, şunları söyledi; "9 ayda, doğalgazdan başladık. Enerji Bakanımız ile bir araya geldik. Doğalgaz geldi ama henüz yaygınlaşmadı. 2020-2021 yılında inşallah bitireceğiz.

TURIZMDEN ALTYAPIYA...

Turizm Bergama'da hak ettiği yerde değil. UNESCO dünya Mirası listesine girmiş bir kentiz. Büyük bir medeniyet merkeziyiz. Akropol'ün eteğinden akan dere tarihi bir panoramaya sahip. Ayağa kaldırılıp turizme açılması gereken önemli bir mekan. Projelerimizi tamamladık. Ankara'da projemizin sunumunu yaptık. 2020 yılında mevzuatı tamamlarsak çok büyük bir değeri Bergama'ya kazandırmış olacağız. Bergama çıkmaz sokak olarak anılırdı. Hükümetimizin yaptığı çalışmalar ile İzmir ve İstanbul otoyolu da yakınımızdan geçiyor. Kuzey Ege otoyolu hizmete açılması, Bergama'nın İzmir'e ulaşımını çok kısalttı. İZBAN yakında Bergama'ya uzayacak. Bergama cazip bir hale gelecek. Çandarlı Limanı projesi de var. Dünyaya açılan kapı olacak. Biz de bu gelişmeler açısından yatırımcıya Bergama'yı açacağız. Gaziemir ESBAŞ yatırım kararı aldı. Tüm izinler alında. Sayın Nihat Zeybekçi'nin büyük katkısı oldu. Bölgedeki istihdam sorununu çözecek önemli bir konu. Eskiden çıkmaz sokak denilirdi şimdi her yol Bergama'ya açılıyor diyoruz. Bergama'ya gelecek herkes. Bergama'nın en merakla beklediği konu şehir merkezindeki stadyum konusu. Miadını doldurmuş. Burayı Millet Bahçesi olarak değerlendirme kararı aldık. Halk çok memnun oldu. Biz bu projeyle üç sorunu halletmiş olacağız. Trafik, otopark ve meydan problemini çözmüş olacağız. Maçlarımız için belediyemizin başka bir stadı var, orada yapılacak."