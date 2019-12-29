Balıkesır Büyükşehır yerlı otomobıl dedı

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk taliplilerinden biri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Yerli otomobilin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Tercihimiz yerli ve milliden yana olacak" dedi. "Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun" diyen Başkan Yılmaz, "Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, var olmak için bizler de yerli ve milli otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye'nin kazancıdır. Hizmet araçlarımızı yerli otomobil ile değiştirerek bu alanda öncü olmayı ve yerli üretimi desteklemeyi hedefliyoruz. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesiyle büyük bir gurur yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen, görev alarak bizlere bu gururu yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.