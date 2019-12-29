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Eskı f.bahçelı futbolcu süper amatör lıg’de

Manisa Süper Amatör Lig ekibi Alaşehir Belediyespor, bir dönem F.Bahçe forması giyen kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin’i renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Eskı f.bahçelı futbolcu süper amatör lıg’de

GEÇEN yıl Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Siirt İl Özel İdare forması giyen, sezon başında İstanbul Siirtgücüspor'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bir dönem Ankaragücü'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gökhan, 2008-2009 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.


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Sarı-lacivertlilerde yalnız 9 maça çıkan deneyimli futbolcu ertesi sezon takımda kalamadı ve Kayserispor'a imza attı. Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe'nin ardından profesyonel liglerde Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor ve Kütahyaspor'da da oynadıktan sonra geçen yıl amatör kümenin yolunu tuttu. Kariyerinde 92 Süper Lig maçına çıkan Gökhan 11 gol attı.

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Eskı f.bahçelı futbolcu süper amatör lıg’de
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