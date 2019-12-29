Göztepe devreyı lıderle kapatıyor

GEÇEN hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında bugün Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti. Müsabaka için önceki gün Sivas'a giden sarıkırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.
Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.