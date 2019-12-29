Göztepe devreyı lıderle kapatıyor

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında bugün Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.