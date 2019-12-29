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Göztepe devreyı lıderle kapatıyor

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9’uncu sırada giren İzmir temsilcisi, bugün ilk yarının lideri Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Göztepe devreyı lıderle kapatıyor
GEÇEN hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında bugün Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti. Müsabaka için önceki gün Sivas'a giden sarıkırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek. Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.
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Göztepe devreyı lıderle kapatıyor
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