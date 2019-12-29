Horoz erken öttü a.gücü faturayı kesti

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Yukatel Denizlispor, ilk yarıda 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı: 2-2... 22. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1'de köşe vuruşunda Zeki Yavru ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 66'da topla buluşan Scarione çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
10 KİŞİYLE BU KADAR!
78'de Pazdan'ın savunmadaki hatasında topu önünde bulan Rodallega kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi. 84'de Pinto'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Scarione uzaktan şutunu çekti. Kaleye giden topa Stackhowiak müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 2-2. Başka gol olmayınca Denizlispor sahasında iki puan kaybetti.
MKE ANKARAGÜCÜ-Y.DENIZLISPOR: 2-2
STAT: Eryaman KIRMIZI KARTLAR: Dk.10 Modou Barrow GOLLER: Dk.66 ve Dk.84 Scarione / Dk.22 Mustafa Yumlu, Dk.45+1 Rodallega SARI KARTLAR: Alihan Kubalas, Dever Orgill / Murawski MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan 6, Cebrail 6, Alihan 5 (Dk.57 Scarione 8), Pazdan 7, Pinto 6, Sedat Ağçay 6 (Dk.81 Sadaev ?), Faty 6, Kitsiou 7, Canteros 5 (Dk.55 A.Karabulut 5), İlhan Parlak 6, Orgill 6 YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak 5, Zeki Yavru 7 (Dk.62 Sapunaru 5), Oğuz 6, Mustafa Yumlu 7, Olcay Şahan 5, Sackey 5 (Dk.87 Mbamba ?), Murawski 6, Aissati 5, Sacko 5 (Dk.74 Estupinan 5), Barrow 3, Rodallega 6 HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen