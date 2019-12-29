Horoz erken öttü a.gücü faturayı kesti Zeki Yavru’nun iki asistinde Mustafa Yumlu ve Rodallega fileleri sarstı. Ancak ev sahibi ekipte 57’de oyuna giren Scarione’nin 66 ve 84’üncü dakikada attığı gollerle Ege ekibi 2 puandan oldu

Giriş Tarihi: 29.12.2019