Kadın “hızırlar” trafikte göz açtırmıyor

JANDARMA Genel Komutanlığında, "hızır" adı verilen motosikletli trafik timlerinde 2018 yılından bu yana 6 kadın jandarma astsubay da görev yapıyor. Motosikletli kadın astsubaylardan ikisi İzmir'in Torbalı ilçesinde trafiği denetliyor. Erkek meslektaşlarıyla oluşturulan timde görev yapan 2 kadın jandarma astsubay, trafikteki sorunları en aza indirdi.

,'IŞIMI ÇOK SEVIYORUM'

Jandarma Astsubay Tutku Tuğçe Peker, "Kadın motorlu jandarma trafik timleri yeni faaliyete geçti. Bu nedenle vatandaşların dikkatini çekiyor. Sürücülerde daha sempatik bakış açısı doğuruyor. Genelde şaşırıyorlar" dedi. Mesleğini severek yaptığını anlatan Peker, "Mesleğe girmeden önce de motosiklete karşı ilgim vardı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından böyle bir fırsat verilince değerlendirmek istedim. Severek ve isteyerek bu görevi yapıyorum" diye konuştu.