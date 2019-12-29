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KalDer İzmir’den Denizli çıkarması

Giriş Tarihi: 29.12.2019
KalDer İzmir’den Denizli çıkarması
KALDER İzmir Şubesi, son dönemde İzmir de artan iş dünyası faaliyetlerinin yanısıra Ege Bölgesinde de tecrübelerini yaymak amacıyla Denizli'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile görüşmelerde bulundu. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, Denizli'de yeni üyelikler ve işbirlikleri ile ilgili görüşmelere imza attıklarını kaydetti. KalDer İzmir Şubesi'nin Ege Bölgesinde pilot il olarak Denizli'den başlayarak yayılım göstereceğini kaydeden Kılıç, kamu ve özel sektörün giderek artan katılımlarıyla güçlendiklerini dile getirdi
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KalDer İzmir’den Denizli çıkarması
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