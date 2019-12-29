Kınık Gençlik Merkezi ilçeye değer katacak

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Kınık ilçesinde gençlerin adresi olacak olan Kınık Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçede yaşayan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla bölge milletvekilleri aracılığıyla yatırım programına aldırıp inşaatına başlanan Gençlik Merkezi inşaatını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Başkan Doğruer, "Kınıklı gençlerimizin boş zamanlarını spor yapıp içerisinde düzenlenecek çeşitli kurslara katılıp hem spor yapıp hem de öğrenerek boş zamanlarını değerlendireceği Gençlik Merkezi ilçemize değer katacak. Gençlik Merkezinin yatırım programına alınmasında emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ olmak üzere bölge vekillerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 30 bin kişiye eşit hizmet sözü verdiklerini ifade eden Başkan Doğruer, "Bu doğrultuda hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu. Gençlik Merkezi'nin içerisinde kütüphane, resim ve müzik atalyöleri, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortunun olacak.