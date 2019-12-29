KSK’de hazırlıklar sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA kulübünde futbol şubesi başkanıve şube yöneticileri Antalya'da devam eden kampı ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen yöneticiler iki gün takımla birlikte kaldı. Zorlu ikinci yarı öncesi takımın çok iyi hazırlandığını belirten İbrahim Palaoğlu,ifadelerini kullandı.