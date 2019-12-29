Lebip Timor: Nefes nefese

BUGÜN NELER OLDU

TAM 10 maçtır kazanamayan moralsiz MKE Ankaragücü gibi, geçen hafta kendi sahasında hezimete uğrayan Yukatel Denizlispor'u da zor bir maç bekliyordu Ankara'da.1 kişi eksik kalan rakibi karşısında önce orta saha, sonra da hücum üstünlüğünü ele alan Ankaragücü olsa da, 22. dakikada bir duran topta M.Yumlu ile skor üstünlüğü konuk takıma geçiyordu. Yediği şok gol sonrası, defansını da öne çıkaran Ankaragücü, skoru eşitleme telaşına düşünce, geride de büyük boşluklar bırakıyor ve ilk yarının uzatmaları oynanırken,ALKIŞI HAK ETTILERİkinci yarıda, adetadercesine saldıran Ankaragücü, 66. dakikada Scarione ile farkı bire indirmeyi başarıyor, Denizlispor yediği baskıyı kırmakta zorlanıyor, buna rağmen 78. dakikada Rodallega ile de bom boş pozisyonda akıl almaz bir fırsatı kaçırıyordu.Başkent temsilcisi, taraftarının da desteği ile coşmuş kendisine 3 puan getirecek üçüncü golün peşine düşmüştü. Ancak, maçta başka gol olmuyor ve karşılıklı gollerle puanlar paylaşılıyordu.Nefes nefese bir maç izledik. İki puan kaybettiler ama alkışı hak ettiler.