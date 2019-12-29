Lebip Timor: Nefes nefese

TAM 10 maçtır kazanamayan moralsiz MKE Ankaragücü gibi, geçen hafta kendi sahasında hezimete uğrayan Yukatel Denizlispor'u da zor bir maç bekliyordu Ankara'da. Daha 10. dakikada Barrow'un gördüğü kırmızı kartla Denizlispor 10 kişi kalınca deplasman takımı için işler daha da zorlaşmıştı.
1 kişi eksik kalan rakibi karşısında önce orta saha, sonra da hücum üstünlüğünü ele alan Ankaragücü olsa da, 22. dakikada bir duran topta M.Yumlu ile skor üstünlüğü konuk takıma geçiyordu. Yediği şok gol sonrası, defansını da öne çıkaran Ankaragücü, skoru eşitleme telaşına düşünce, geride de büyük boşluklar bırakıyor ve ilk yarının uzatmaları oynanırken, yine bir duran topta Rodallega, skoru ikiliyordu.
ALKIŞI HAK ETTILER
İkinci yarıda, adeta 'ya hep, ya hiç'
dercesine saldıran Ankaragücü, 66. dakikada Scarione ile farkı bire indirmeyi başarıyor, Denizlispor yediği baskıyı kırmakta zorlanıyor, buna rağmen 78. dakikada Rodallega ile de bom boş pozisyonda akıl almaz bir fırsatı kaçırıyordu. Son dakikalara girilirken maç adeta bir heyecan kasırgasına dönüşüyor, ve bir kez daha sahne alan Scarione, skora denge getiriyordu.
Başkent temsilcisi, taraftarının da desteği ile coşmuş kendisine 3 puan getirecek üçüncü golün peşine düşmüştü. Ancak, maçta başka gol olmuyor ve karşılıklı gollerle puanlar paylaşılıyordu. Doğrusu, maçın 80 dakikasını 1 kişi eksik oynamasına rağmen 2-0 'lık avantajı elinden kaçırmanın üzüntüsü vardı Denizlispor'da.
Nefes nefese bir maç izledik. İki puan kaybettiler ama alkışı hak ettiler.